Как изменились спрос и цены на столичном рынке аренды квартир за последний месяц — Finance.ua

Как изменились спрос и цены на столичном рынке аренды квартир за последний месяц Сегодня 16:02 — Недвижимость

Как изменились спрос и цены на столичном рынке аренды квартир за последний месяц, freepik.com

Медиана цена аренды однокомнатной квартиры в столице продолжает расти и достигла 10 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные аналитики команды iOS-приложения для аренды квартир в Киеве bird

По состоянию на 13 октября количество людей, ищущих квартиру в аренду, восстановилось почти на 100%, если сравнивать с данными до масштабных обстрелов 10 октября и перед полномасштабным вторжением 24 февраля.

Стоит отметить, что 10 октября количество запросов на аренду квартир в Киеве упало на 25%, но только на один день.

В начале октября медиана цены за аренду однокомнатной квартиры закрепилась на отметке 10 тыс. грн. К концу февраля она составляла 13 тыс. грн в месяц.

Инфографика: bird

Медиана цены на аренду двухкомнатных квартир выросла на 12,5% — до 16 тыс. грн., а еще месяц назад цена составляла 14 500 грн.

Инфографика: bird

С трехкомнатными квартирами похожая ситуация — прирост медианы цены составляет 19%. Сейчас такую квартиру можно снять за 25 тысяч гривен. До 24 февраля подобное жилье обошлось в 46 100 грн.

Инфографика: bird

Справка Finance.ua:

рынок недвижимости в Украине в этом году претерпел критические изменения. На массовые переселения внутри страны и граждан, и бизнес-структур, выезд украинцев за границу, разрушение и уничтожение недвижимого имущества российскими оккупантами сфера недвижимости в стране отреагировала колебанием цен на аренду и покупку и изменением некоторых приоритетов в выборе жилья;

по данным сайта M2bomber, снять квартиру в Киеве стало дороже. За месяц (с 2 сентября по 2 октября) средняя цена аренды выросла на 10,72% — с 11 606 грн до 12 850 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.