Как изменились потребительские настроения украинцев во время войны — Finance.ua

Как изменились потребительские настроения украинцев во время войны
Во время полномасштабного вторжения у украинцев изменились потребительские настроения. Больше всего граждане тратят на продукты, товары и услуги первой необходимости.
Об этом говорится в исследовании аналитиков Deloitte «Потребительские настроения украинцев на второй год полномасштабного вторжения».
В 2023 году среди опрошенных украинцев две трети бюджета граждане вынуждены тратить на товары и услуги первой необходимости (28% дохода):
- коммунальные платежи;
- арендная плата;
- платежи по долгам;
- кредиты;
- ипотеку.
На продукты граждане тратят 38% бюджета согласно результатам исследования.
Прочие расходы во время войны:
- 8% - одежда и обувь;
- 4% - цифровые услуги;
- 3% - донат/благотворительность;
- 2% - электроника, бытовая техника, домашние товары;
- 2% - на образование, спорт, салоны красоты/парикмахерской;
- 2% - на досуг.
Мужчины тратят больше средств, по сравнению с женщинами, на электронику, бытовую технику и товары домашнего обихода. Чем старше люди, тем меньше расходов на одежду/обувь и досуг.
На чем экономят украинцы
Согласно исследованию, в прошлом году среди граждан сохранилась тенденция экономить.
Украинцы стремились экономить на покупке любых товаров. Так, в зависимости от разных категорий товаров, экономить склонны 41−77% (в 2022 году было 47−86%).
В то же время меньше всего экономят украинцы на лекарствах, детских товарах, готовой пище.
Однако на сбережения приходится только 4% бюджета опрошенных граждан.
Напомним, по данным исследования Rakuten Viber, 56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% упустили возможность откладывать, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и тратят сэкономленное.
В то же время, 12% опрошенных экономят с каждой заработной платы, почти трети респондентов (32%) — удается делать денежные сбережения периодически.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью