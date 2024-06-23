Как изменились потребительские настроения украинцев во время войны — Finance.ua

Как изменились потребительские настроения украинцев во время войны Сегодня 14:07

Как изменились потребительские настроения украинцев во время войны

Во время полномасштабного вторжения у украинцев изменились потребительские настроения. Больше всего граждане тратят на продукты, товары и услуги первой необходимости.

Об этом говорится в исследовании аналитиков Deloitte «Потребительские настроения украинцев на второй год полномасштабного вторжения».

В 2023 году среди опрошенных украинцев две трети бюджета граждане вынуждены тратить на товары и услуги первой необходимости (28% дохода):

коммунальные платежи;

арендная плата;

платежи по долгам;

кредиты;

ипотеку.

На продукты граждане тратят 38% бюджета согласно результатам исследования.

Прочие расходы во время войны:

8% - одежда и обувь;

4% - цифровые услуги;

3% - донат/благотворительность;

2% - электроника, бытовая техника, домашние товары;

2% - на образование, спорт, салоны красоты/парикмахерской;

2% - на досуг.

Мужчины тратят больше средств, по сравнению с женщинами, на электронику, бытовую технику и товары домашнего обихода. Чем старше люди, тем меньше расходов на одежду/обувь и досуг.

На чем экономят украинцы

Согласно исследованию, в прошлом году среди граждан сохранилась тенденция экономить.

Украинцы стремились экономить на покупке любых товаров. Так, в зависимости от разных категорий товаров, экономить склонны 41−77% (в 2022 году было 47−86%).

В то же время меньше всего экономят украинцы на лекарствах, детских товарах, готовой пище.

Однако на сбережения приходится только 4% бюджета опрошенных граждан.

56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% упустили возможность откладывать, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и тратят сэкономленное. Напомним, по данным исследования Rakuten Viber,, из них 16% упустили возможность откладывать, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и тратят сэкономленное.

В то же время, 12% опрошенных экономят с каждой заработной платы, почти трети респондентов (32%) — удается делать денежные сбережения периодически.

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