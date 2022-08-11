Как изменилась стоимость продуктов в Украине и во всем мире (инфографика) — Finance.ua

Как изменилась стоимость продуктов в Украине и во всем мире (инфографика) Сегодня 08:02 — Личные финансы

Как изменилась стоимость продуктов в Украине и во всем мире (инфографика)

Несмотря на сезон сбора урожая во многих странах мира отмечается рост цен, в том числе и на продовольственные товары. Аналитики Picodi.com проанализировали рост цен на самые популярные фрукты и овощи и составили рейтинг среди 94 стран мира.

Цены продуктов, указанные в исследовании, взяты с сайта numbeo.com. В условную корзину вошли апельсины, бананы, картофель, репчатый лук, томаты и яблоки по 1 килограмму и 1 шт. салата.

Ситуация в мире

Для сравнения стоимости овощей и фруктов эксперты выбрали картофель, помидоры, репчатый лук, салат, апельсины, бананы и яблоки.

Среди 94 стран, что вошли в рейтинг, первое место по общему росту стоимости выше обозначенных продуктов заняла Турция. Условный набор этих фруктов и овощей в период с января по июль 2022 года подорожал на 72,2%. При этом сильнее всего в Турции подорожали томаты: их средняя стоимость выросла на 121%.

Украина в этом рейтинге расположилась на 6-м месте с общим ростом цен в 19,9%. Сильнее всего в стране подорожал репчатый лук (61%).

Несмотря на общую тенденцию, в нашем рейтинге есть страны, в которых стоимость рассмотренных продуктов снизилась. Лидерами в этом плане стали Доминикана, Эквадор и Боливия. В этих странах стоимость условной фруктово-овощной корзины уменьшилась на 5%, 5% и 8% соответственно. При этом в Эквадоре и Доминикане всё же возросла стоимость салата.

Если же рассматривать каждый продукт отдельно, то яблоки сильнее всего подорожали в Андорре (82%), бананы — в беларуси (47,7%), а апельсины (50,5%), помидоры (121,6%), лук (72,8%), картофель (84%) и салат (83,7%) — в Турции.

Цены в Украине

Как уже упоминалось, сильнее всего в Украине подорожал репчатый лук. Его средняя стоимость выросла с 9,78 ₴ до 15,72 ₴, т.е. на 60,7%. Также ощутимо подорожали томаты: с 39,12 ₴ до 58,36 ₴. При этом яблоки в стране подешевели на 16,9%: их стоимость снизилась с 22,8 грн до 18,94 грн. Общая стоимость всех рассматриваемых продуктов в январе составляла 174,2 ₴, а в июле выросла на 19,9% до 207,4 грн.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.