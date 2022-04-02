Как дистанционно передавать показатели и платить за электроэнергию — Finance.ua

Как дистанционно передавать показатели и платить за электроэнергию

Вчера 08:37 — Личные финансы

не будет посылать клиентам бумажные платежки за электроэнергию, В условиях военного подожения электропоставщик Yasno (ООО «Киевские энергетические услуги»)за электроэнергию, напоминают в КГГА.

«Мы обращаемся к жителям Киева с просьбой пользоваться ими. Все можно сделать с помощью смартфона и интернета из любой точки планеты менее чем за минуту. Все сервисы работают 24/7. Вовремя переданные показания и оплаченные счета за услуги — залог стабильного электроснабжения города», — отметил генеральный директор ДТЭК «Киевские электросети» Денис Бондарь.

Для корректного начисления платы за потребленную электроэнергию клиентам необходимо своевременно (включительно до 3 числа месяца) передавать показания счетчика за прошлый месяц. Благодаря этим данным поставщик электроэнергии формирует квитанции для оплаты.

Для передачи показателей электросчетчиков работают следующие дистанционные каналы связи:

чат-бот в Viber и Telegram;

специальная форма на сайте ДТЭК «Киевские электросети» без необходимости регистрировать личный кабинет;

личное сообщение на странице ДТЭК "Киевские электросети) в Facebook;

личный кабинет на сайте ДТЭК «Киевские электросети»;

телефоны контакт-центра: (044) 202-15-88, (067) 210-15-88, (050) 210-15-88.

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Если нет возможности передать показания счетчика, начисления поставщиком будут произведены согласно среднемесячному потреблению. В следующем месяце можно передать показания, и компания произведет корректировку в зависимости от объема фактически потребленной электроэнергии.

Как можно платить за е/е?

Юридические клиенты могут платить за распределение в частном кабинете для юридических клиентов оператора системы распределения ЧАО «ДТЭК «Киевские электросети» или по реквизитам, имеющимся в счетах предприятия.

Также киевляне могут рассчитываться за свет через:

отделения банков. Чтобы узнать сумму к уплате, необходимо сообщить кассиру лицевой счет, адрес, ФИО владельца. Реквизиты поставщика остаются без изменений. Их можно взять со счетов за предыдущие периоды;

онлайн-сервисы Yasno. Дистанционно оплатить свет жители столицы могут через онлайн-сервисы Yasno — личный кабинет, мобильное приложение, viber-бот Yasno-online. Отдельно электронные счета в email/viber/ смс-сообщении будут поступать клиентам, чьи номера телефонов и электронные адреса находятся в базе поставщика;

прочие дистанционные сервисы. Если клиент пользуется онлайн-банкингом (например, Приват24, ПУМБ-online и т.д.) или платежными системами (Portmone, iPay и т.д.), то при вводе лицевого счета автоматически отображается сумма начислений за электроэнергию.

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