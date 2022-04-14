Как будут работать госслужащие во время войны — правительство приняло постановление

Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Как будут работать госслужащие во время войны — правительство приняло постановление

Кабинет Министров принял постановление, которым урегулировал некоторые вопросы организации работы государственных служащих и работников государственных органов в период военного положения.

«С началом вторжения российских войск на территорию Украины большинство государственных служащих было лишено возможности выполнять свои должностные обязанности непосредственно на рабочих местах. В связи с возникновением угрозы жизни и здоровью работников и их семей многие государственные служащие были вынуждены временно сменить место жительства, при этом большинство из них продолжают выполнять свои должностные обязанности удаленно», — говорится в сообщении.

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Именно поэтому этим актом регламентируется предоставление права руководителям государственной службы во время действия военного положения вводить дистанционную работу для работников, находящихся на территории Украины. Устанавливается, что работа работников за границей допускается только в случае командировки.

Кроме того, предоставлено право руководителю государственной службы применять дисциплинарное взыскание, в том числе увольнение с должности государственной службы, к работникам, находящимся в рабочее время вне рабочего места без решения соответствующего руководителя.

Это постановление также отменяет приказ НАГС от 17 марта 2022 г. № 20-20 «О внесении изменений в Типовые правила внутреннего служебного распорядка».

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