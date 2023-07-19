Каховскую ГЭС отстроят. Кабмин принял экспериментальный проект — Finance.ua

Каховскую ГЭС отстроят. Кабмин принял экспериментальный проект Сегодня 10:31

Каховскую ГЭС отстроят. Кабмин принял экспериментальный проект, t.me

Украина отстроит Каховскую ГЭС, взорванную российскими оккупантами. Правительство одобрило экспериментальный проект.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Правительство утверждает постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, которую взорвали россияне. Проект рассчитан на два года. На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для восстановления», — сказал Шмыгаль.

Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает собственно строительные работы.

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«Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное „Укргидроэнерго“. Решение о подготовке к восстановлению принято после консультаций с экспертами и специалистами», — добавил премьер.

По словам Шмыгаля, восстановление Каховской гидроэлектростанции приумножит экономический потенциал Украины как в аграрной, так и в энергетической сфере.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена. Подробно о последствиях этой трагедии мы писали в статье:

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