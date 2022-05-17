Кадровый голод: что происходит на рынке труда Украины — Finance.ua

Кадровый голод: что происходит на рынке труда Украины

Сегодня 10:03 — Личные финансы

За последние несколько месяцев рынок труда в Украине претерпел кардинальные изменения. Война заставила большинство предприятий полностью или частично остановить свою деятельность. Спрос на специалистов в разных сферах деятельности, не связанных с предоставлением услуг и изготовлением товаров первой необходимости, резко упал, особенно в регионах, где происходят активные военные действия. И это, к сожалению, не единственные изменения сегодня.

Рынок труда трансформировался в пользу работодателя. С начала войны количество вакансий уменьшилось почти в 30 раз. По словам аналитиков, сейчас около 30% компаний не работают вовсе, около 60% компаний работают, но в основном в ограниченном режиме. Еще часть компаний переехала в страны Европы.

Наиболее востребованными отраслями сегодня являются медицина, фармацевтика, IT и логистика.

В других областях работодатели вынуждены сокращать штат, уменьшать зарплаты и предлагать сотрудникам отпуска за свой счет. Однако следует помнить, что все эти шаги временны. К тому же, украинцы, как и жители многих других стран, научились приспосабливаться к смене реалий еще во время пандемии Соvid-19. Есть надежда, что уже с середины мая — начала июня ситуация начнет улучшаться. Не последнюю роль в этом играет международная поддержка.

Как изменились зарплаты в Украине

Учитывая обстоятельства, работодатели не готовы сейчас платить довоенные ставки и снижают предложение примерно на 20-30%. И кандидаты обычно согласны на временные потери прибыли. Но такая тенденция не будет постоянной. Многие украинцы уехали за границу, и часть из них не скоро вернется.

Рано или поздно Украина почувствует кадровый голод в некоторых сферах (особенно это касается строительства), поэтому зарплаты будут расти параллельно восстановлению страны.

Кстати, уже сейчас предприятия предлагают водителям зарплату примерно на 30% выше довоенной. Это обусловлено высоким спросом на специалистов и рисками при перемещении в некоторых регионах страны.

Каких изменений стоит ожидать тем, кто ищет работу в Украине

Каким будет рынок труда в будущем, напрямую зависит от сроков окончания войны: чем быстрее закончатся боевые действия, тем быстрее начнет восстанавливаться рынок труда и экономика.

Однако ситуация с вакансиями уже постепенно улучшается, особенно это ощутимо в Киеве. Открываются производственные предприятия, заведения питания и другие услуги. Поэтому работодатели все чаще приглашают к себе водителей, маркетологов, аналитиков, специалистов бьюти-индустрии и производственных специальностей, операторов колл-центров и т.п.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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