Кабмин возобновил экологические требования к качеству топлива — Finance.ua
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Кабмин возобновил экологические требования к качеству топлива

Казна и Политика
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Кабмин возобновил экологические требования к качеству топлива
Кабмин возобновил экологические требования к качеству топлива
Кабинет Министров возобновил действие требований к качеству топлива не ниже экологического стандарта «Евро 5».
Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Внесены изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, в частности, в части возобновления действия требований относительно качества топлива на уровне не ниже Евро 5», — написал Мельничук.
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Кроме того, возобновлены требования директив Евросоюза относительно запрета продажи этилированного бензина и установлению требований на топливо, которое используется в дорожных транспортных средствах и недорожной подвижной технике (включая суда внутреннего плавания), сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах и рекреационных судах.
Напомним, в марте 2022 года Кабмин разрешил оборот топлива экологических стандартов «Евро 4» и «Евро 3» в связи с введением военного положения.
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По материалам:
Укрінформ
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