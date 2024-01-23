Кабмин возобновил экологические требования к качеству топлива — Finance.ua

Кабмин возобновил экологические требования к качеству топлива Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Кабмин возобновил экологические требования к качеству топлива

Кабинет Министров возобновил действие требований к качеству топлива не ниже экологического стандарта «Евро 5».

Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Внесены изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, в частности, в части возобновления действия требований относительно качества топлива на уровне не ниже Евро 5», — написал Мельничук.

Читайте также Топливо и авторынок: повлияли ли цены на АЗС на приоритеты покупателей автомобилей

Кроме того, возобновлены требования директив Евросоюза относительно запрета продажи этилированного бензина и установлению требований на топливо, которое используется в дорожных транспортных средствах и недорожной подвижной технике (включая суда внутреннего плавания), сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах и рекреационных судах.

Напомним, в марте 2022 года Кабмин разрешил оборот топлива экологических стандартов «Евро 4» и «Евро 3» в связи с введением военного положения.

Все водители транспортных средств всегда должны иметь при себе полис ОСАГО, или, как его часто называют, автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.