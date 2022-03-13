Кабмин увеличил Резервный фонд госбюджета на 50 миллиардов — Finance.ua

Кабмин увеличил Резервный фонд госбюджета на 50 миллиардов

Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Кабинет Министров принял решение об увеличении средств Резервного фонда госбюджета на 50,8 млрд грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в обращении

«Правительство приняло решение об увеличении средств Резервного фонда государственного бюджета на 50,8 млрд грн. Средства в Резервный фонд перенаправлены со всех программ развития, которые невозможно реализовать в военное время», — сказал Шмыгаль.

По его словам, такое решение позволяет оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны. «Вчера военнослужащим было перечислено 12,5 млрд грн на выплату дополнительного вознаграждения во время действия военного положения. А также вчера решением правительства 3,9 млрд грн было направлено на питание ВСУ», — заметил глава правительства.

Шмыгаль также информировал, что идет сотрудничество с партнерами по всему миру. «Благодарим их за постоянную военную помощь. По понятным причинам не буду конкретизировать, чем именно нам помогают. Но могу сказать: каждый день наша армия становится технически сильнее», — подчеркнул премьер-министр.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью