Кабмин урегулировал регистрацию и продажу автомобилей в период военного положения — Finance.ua
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Кабмин урегулировал регистрацию и продажу автомобилей в период военного положения

Сегодня 19:02Личные финансы
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Кабмин урегулировал регистрацию и продажу автомобилей в период военного положенияКабмин урегулировал регистрацию и продажу автомобилей в период военного положения
Приобретенные или ввезенные в Украину транспортные средства можно будет зарегистрировать в течение 90 дней после завершения военного положения.
Соответствующую норму правительство утвердило постановлением № 190 от 4 марта.
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Согласно ему, компании также в течение этих 90 дней обязаны внести информацию о поступлении, передаче, реализации транспортных средств в электронные реестры, так как на время введения военного положения в Украине внесение такой информации в реестры временно прекращается.
«Со дня прекращения или отмены военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях субъекты хозяйствования, осуществившие продажу транспортных средств, в частности путем заключения договоров купли-продажи, обязаны в течение 90 дней внести соответствующую информацию в электронный реестр по местонахождению торговых помещений», — говорится в документе.
Стандартный порядок предполагает регистрацию транспортного средства в 10-дневный срок после покупки или «растаможки».
По материалам: Інтерфакс-Україна
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