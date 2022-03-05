Кабмин урегулировал регистрацию и продажу автомобилей в период военного положения — Finance.ua

Кабмин урегулировал регистрацию и продажу автомобилей в период военного положения

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Кабмин урегулировал регистрацию и продажу автомобилей в период военного положения

Приобретенные или ввезенные в Украину транспортные средства можно будет зарегистрировать в течение 90 дней после завершения военного положения.

Соответствующую норму правительство утвердило постановлением № 190 от 4 марта.

Согласно ему, компании также в течение этих 90 дней обязаны внести информацию о поступлении, передаче, реализации транспортных средств в электронные реестры, так как на время введения военного положения в Украине внесение такой информации в реестры временно прекращается.

«Со дня прекращения или отмены военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях субъекты хозяйствования, осуществившие продажу транспортных средств, в частности путем заключения договоров купли-продажи, обязаны в течение 90 дней внести соответствующую информацию в электронный реестр по местонахождению торговых помещений», — говорится в документе.

Стандартный порядок предполагает регистрацию транспортного средства в 10-дневный срок после покупки или «растаможки».

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