Кабмин урегулировал регистрацию и продажу автомобилей в период военного положения — Finance.ua

Согласно ему, компании также в течение этих 90 дней обязаны внести информацию о поступлении, передаче, реализации транспортных средств в электронные реестры, так как на время введения военного положения в Украине внесение такой информации в реестры временно прекращается.
«Со дня прекращения или отмены военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях субъекты хозяйствования, осуществившие продажу транспортных средств, в частности путем заключения договоров купли-продажи, обязаны в течение 90 дней внести соответствующую информацию в электронный реестр по местонахождению торговых помещений», — говорится в документе.
Стандартный порядок предполагает регистрацию транспортного средства в 10-дневный срок после покупки или «растаможки».