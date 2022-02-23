Увеличение налога на элитные авто: В Раде зарегистрировали два новых законопроекта — Finance.ua

Увеличение налога на элитные авто: В Раде зарегистрировали два новых законопроекта

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые предусматривают повышение налогообложения элитных автомобилей, а также увеличение в 10-кратном размере штрафов за административные нарушения правил дорожного движения владельцами таких автомобилей.

Об этом корреспонденту Укринформ рассказал народный депутат Дмитрий Соломчук.

«Ради устранения социальной несправедливости необходимо распределить налоговую нагрузку в зависимости от стоимости автомобиля. Необходимо законодательно определить пороги стоимости социальных и элитных легковых автомобилей. Также для повышения безопасности на украинских дорогах необходимо увеличивать штрафы. На это и направлены два зарегистрированных в Верховной Раде законопроекта — № 7040 и № 7026», — рассказал нардеп.

По его словам, законопроект № 7040 прежде всего направлен на то, чтобы сделать бюджетные авто более доступными для украинцев. В частности, он предусматривает введение новой схемы растаможки автомобилей и вводит новые понятия.

По проекту, социальное транспортное средство — это автомобиль, который стоит менее 65 минимальных зарплат (до 15 тыс. долл.). Акцизный налог для таких автомобилей останется неизменным;

элитное транспортное средство — авто, средняя стоимость которого на рынке превышает 375 минимальных зарплат (около 85 тыс. долл.). Для таких машин акциз предлагается установить на уровне 50% среднерыночной стоимости такого транспорта.

В то же время, если социальный автомобиль ввозит в страну человек с инвалидностью (или член семьи), его предлагают освободить от уплаты НДС и акцизного налога. Так же, как и пожарно-спасательную технику, приобретенную за счет местных бюджетов и юридических лиц для нужд громад.

При этом льготное налогообложение не распространяется на автомобили, ввозимые с территории РФ или производимые на российских заводах.

Также предлагается установить контроль за целевым использованием авто, получивших льготы при налогообложении.

«Если выяснится, что владельцы транспорта попытаются его продать или передать менее чем за пять лет пользования, все налоги и сборы за него придется полностью уплатить. Также к таким автовладельцам будут применяться штрафы», — уточняет народный депутат.

Законопроект № 7026 призван уменьшить аварийность на автотрассах. Он предполагает в два раза увеличить размер штрафов для водителей элитных автомобилей за уголовные нарушения, а за административные — штрафовать в 10-кратном размере.

Касается это, в частности, превышения скорости и проезда на красный свет, управления в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием лекарственных средств.

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