Кабмин создал координационный штаб на случай блэкаутов — Finance.ua
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Кабмин создал координационный штаб на случай блэкаутов

Энергетика
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Кабмин создал координационный штаб на случай блэкаутов
Кабмин создал координационный штаб на случай блэкаутов
Кабинет Министров создал координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения при ограничении и/или прекращении поставок электрической энергии.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.
Также правительство утвердило состав координационного штаба и положения о нем.
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Кроме того, Кабмин поручил председателям областных, Киевской городской военных администраций создать региональные координационные штабы по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время ограничения и/или прекращения поставок электрической энергии.
Напомним, Министерство энергетики не планирует применение в Украине графиков отключения электроэнергии с 1 октября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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