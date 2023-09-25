Кабмин создал координационный штаб на случай блэкаутов — Finance.ua

Кабмин создал координационный штаб на случай блэкаутов Сегодня 20:40 — Энергетика

Кабмин создал координационный штаб на случай блэкаутов

Кабинет Министров создал координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения при ограничении и/или прекращении поставок электрической энергии.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Также правительство утвердило состав координационного штаба и положения о нем.

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Кроме того, Кабмин поручил председателям областных, Киевской городской военных администраций создать региональные координационные штабы по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время ограничения и/или прекращения поставок электрической энергии.

Напомним, Министерство энергетики не планирует применение в Украине графиков отключения электроэнергии с 1 октября.

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Українські Новини По материалам:

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