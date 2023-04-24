Кабмин сменил состав наблюдательного совета Ощадбанка — Finance.ua

Кабмин сменил состав наблюдательного совета Ощадбанка Сегодня 16:48 — Кредит&Депозит

Кабмин сменил состав наблюдательного совета Ощадбанка

Кабинет Министров Украины назначил независимых членов наблюдательного совета государственного Ощадбанка . Срок их полномочий составляет три года с даты вступления в должность.

Об этом свидетельствует распоряжение от 21 апреля 2023 г. № 343-р

В частности, членами наблюдательного совета назначены Хуан Энрике Перес Калот, Михал Крупинский, Элизабет Нельсон, Филипп Хизли, Владимир Лавренчук, Антон Пятигин.

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В то же время правительство прекратило полномочия Байбы Апин, Хуана Энрике Переса Калота, Питера Бриггса, Михаэля Вайнштейна, Янне Харьюнпаа, Антона Пятигина.

Напомним, в государственном Ощадбанке по состоянию на 1 января 2023 осталось 1182 отделения. За год их количество сократилось на 420.

При этом, по подсчетам Нацбанка Украины, чистая прибыль Ощадбанка за 2022 год составила 690 млн гривен.

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