Кабмин сменил состав наблюдательного совета Ощадбанка — Finance.ua
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Кабмин сменил состав наблюдательного совета Ощадбанка

Кредит&Депозит
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Кабмин сменил состав наблюдательного совета Ощадбанка
Кабмин сменил состав наблюдательного совета Ощадбанка
Кабинет Министров Украины назначил независимых членов наблюдательного совета государственного Ощадбанка. Срок их полномочий составляет три года с даты вступления в должность.
Об этом свидетельствует распоряжение от 21 апреля 2023 г. № 343-р .
В частности, членами наблюдательного совета назначены Хуан Энрике Перес Калот, Михал Крупинский, Элизабет Нельсон, Филипп Хизли, Владимир Лавренчук, Антон Пятигин.
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В то же время правительство прекратило полномочия Байбы Апин, Хуана Энрике Переса Калота, Питера Бриггса, Михаэля Вайнштейна, Янне Харьюнпаа, Антона Пятигина.
Напомним, в государственном Ощадбанке по состоянию на 1 января 2023 осталось 1182 отделения. За год их количество сократилось на 420.
При этом, по подсчетам Нацбанка Украины, чистая прибыль Ощадбанка за 2022 год составила 690 млн гривен.
По материалам:
РБК-Україна
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