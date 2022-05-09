Кабмин планирует мобилизовать граждан после войны — Finance.ua

Кабмин планирует мобилизовать граждан после войны

Сегодня 08:24 — Казна и Политика

Власти планируют провести целевую мобилизацию граждан с целью ликвидации последствий войны.

Об этом сообщил Тарас Мельничук , представитель Кабмина в Верховной Раде.

7 мая состоялось заседание правительства, на котором чиновники дополнили «Положение о единой государственной системе гражданской защиты» новым пунктом, которым предусмотрено проведение целевой мобилизации для послевоенного восстановления.

Данный вид мобилизации будет привлекать граждан для ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций в стране.

Правительством определены важные этапы, среди которых восстановление объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения, определение населенных пунктов и районов, требующих разминирования.

Кроме того, власти предусматривают привлечение работников и волонтеров без специализированного образования с целью предоставления социальных услуг в период действия чрезвычайного или военного положения привлекать к предоставлению социальных услуг.

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