Кабмин планирует мобилизовать граждан после войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин планирует мобилизовать граждан после войны

Сегодня 08:24Казна и Политика
404
Власти планируют провести целевую мобилизацию граждан с целью ликвидации последствий войны.
Об этом сообщил Тарас Мельничук, представитель Кабмина в Верховной Раде.
7 мая состоялось заседание правительства, на котором чиновники дополнили «Положение о единой государственной системе гражданской защиты» новым пунктом, которым предусмотрено проведение целевой мобилизации для послевоенного восстановления.
Данный вид мобилизации будет привлекать граждан для ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций в стране.
Правительством определены важные этапы, среди которых восстановление объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения, определение населенных пунктов и районов, требующих разминирования.
Кроме того, власти предусматривают привлечение работников и волонтеров без специализированного образования с целью предоставления социальных услуг в период действия чрезвычайного или военного положения привлекать к предоставлению социальных услуг.

Мобилизация: сколько она продлится, и кого и как призывают

По материалам: Стопокор
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.