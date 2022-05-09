Кабмин планирует мобилизовать граждан после войны — Finance.ua

7 мая состоялось заседание правительства, на котором чиновники дополнили «Положение о единой государственной системе гражданской защиты» новым пунктом, которым предусмотрено проведение целевой мобилизации для послевоенного восстановления.
Данный вид мобилизации будет привлекать граждан для ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций в стране.
Правительством определены важные этапы, среди которых восстановление объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения, определение населенных пунктов и районов, требующих разминирования.
Кроме того, власти предусматривают привлечение работников и волонтеров без специализированного образования с целью предоставления социальных услуг в период действия чрезвычайного или военного положения привлекать к предоставлению социальных услуг.