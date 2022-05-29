Кабмин передал УЗ 10 тысяч тонн дизеля — Finance.ua

Кабмин передал УЗ 10 тысяч тонн дизеля

Сегодня 11:14 — Энергетика

Кабинет Министров передал Укрзализныце 10 тысяч тонн дизельного топлива для обеспечения бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта.

Об этом говорится в постановлении правительства.

Так, УЗ получит этот объем согласно закону «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».

Компания должна вернуть Минобороны равнозначное количество дизтоплива в срок, не превышающий 90 дней со дня его передачи.

Кабинет Министров принял проект постановления, которым разрешил «Укрзализныце» осуществлять закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.

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