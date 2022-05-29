Кабмин передал УЗ 10 тысяч тонн дизеля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин передал УЗ 10 тысяч тонн дизеля

Сегодня 11:14Энергетика
19
Кабинет Министров передал Укрзализныце 10 тысяч тонн дизельного топлива для обеспечения бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта.
Об этом говорится в постановлении правительства.
Так, УЗ получит этот объем согласно закону «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».
Компания должна вернуть Минобороны равнозначное количество дизтоплива в срок, не превышающий 90 дней со дня его передачи.
Кабинет Министров принял проект постановления, которым разрешил «Укрзализныце» осуществлять закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.