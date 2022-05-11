Кабмин передал государству все российские активы в Украине — Finance.ua
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Кабмин передал государству все российские активы в Украине

Сегодня 11:47
24
Кабмин на заседании 10 мая утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, конфискованные активы рф будут переданы государственному предприятию «Национальный инвестиционный фонд».
«И президент, и правительство неоднократно говорили, что россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Мы заберем все, чем владеет россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны», — подчеркнул Шмыгаль.
Премьер отметил, что Украина со всеми партнерами работает над планом обновления нашей страны. Предполагается, что одним из главных источников наполнения фонда станут конфискованные российские активы и средства.
Также Шмыгаль сообщил, что в Украине уже начал работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Перший діловий
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