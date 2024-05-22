Кабмин отменил норму, позволявшую женщинам-медикам трудоустраиваться без учета в ТЦК — Finance.ua

Кабмин отменил норму, позволявшую женщинам-медикам трудоустраиваться без учета в ТЦК Сегодня 09:30 — Личные финансы

Кабмин отменил норму, позволявшую женщинам-медикам трудоустраиваться без учета в ТЦК

Кабинет Министров исключил норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты могли устроиться на работу без нахождения на воинском учете.

Теперь женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности, должны сначала прийти в ТЦК для постановки на учет и получения военно-учетного документа.

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При этом первоначально предполагалось, что такая норма начнет действовать в конце 2026 года.

Женщины, имеющие профессии, родственные военно-учетным специальностям, могут стать на воинский учет по их желанию на общих основаниях.

Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Кабмин издал постановление, в котором уточнил ряд вопросов. В частности, ТЦК смогут вручать повестки в круглосуточном режиме, а срок действия заключения ВВК о годности сократили до 1 года.

Слово і Діло По материалам:

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