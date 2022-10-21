Кабмин оценил ежегодные потребности в инвестициях — Finance.ua

Кабмин оценил ежегодные потребности в инвестициях Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Кабмин оценил ежегодные потребности в инвестициях

В правительстве рассчитывают на рост экономики в 2023 году на 4,6%. Украине нужны 70–80 млрд долларов частных инвестиций в год, чтобы реализовать «экономическое чудо» после войны.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в ходе бизнес-форума «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени».

«Наша тактическая цель — вернуть экономику на довоенный уровень, а далее — сделать тот необходимый скачок, который можно охарактеризовать как „экономическое чудо“. Мы рассчитываем, что в следующем году украинская экономика может и будет расти на уровне 4,6%. Это развитие событий, которое заложено в основу государственного бюджета и базируется, в первую очередь, на военном сценарии, где предполагается активная фаза введения боевых действий в течение шести месяцев», — отметила министр.

По ее словам, в настоящее время правительство уже определило четыре ключевых направления приложения сил. В первую очередь речь идет о military-tech, сельском хозяйстве, металлургической промышленности и IT-секторе.

Свириденко уточнила, что будет делаться фокус на глубинной переработке. В частности, сейчас правительство вводит гранты для перерабатывающих предприятий в разных секторах на условиях софинансирования: 20% — бизнес, 80% — государство.

«Для развития украинской промышленности нужно привлекать инвестиции, по нашим расчетам, $70-80 млрд ежегодно в течение минимум пяти лет. Это большой вызов», — сказала она.

«После заблокирования морских портов мы поняли, что необходимо находить стимулы для переработки той или иной продукции. То есть физически уменьшить объемы, но не потерять экспортную выручку. У нас должен быть акцент на глубокой переработке», — добавила глава Минэкономики.

По данным НБУ, на конец 2021 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Украину за всю ее историю составили $64,16 млрд, из которых через инструменты участия в капитале — $46,21 млрд, однако это меньше, чем на конец 2013 года, когда они достигли соответственно $67,03 млрд и $56,02 млрд.

С 2000 года рекордными объемами ПИИ за год были в 2014, 2007 и 2021 годах — $17,20 млрд, $14,93 млрд и $12,07 млрд соответственно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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