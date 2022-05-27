Кабмин нашел выход из топливного кризиса — Finance.ua

Документом предусматривается, что АО «Укрзализныця», выступая в качестве заказчика, осуществляет закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.
«Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные потребности государства и увеличение государственного резерва», — сообщил премьер.
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма 11 мая сообщил, что дефицит бензина и дизельного топлива в Украине вскоре ликвидируют. Кроме того, будет создан отдельный стратегический запас, который будет невозможно разбомбить.
Отметим, что сети АЗС 19 мая резко подняли цены на бензин и дизельное топливо после публикации постановления Кабмина об отмене государственного регулирования. Цены на бензин взлетели до 51-52 гривны за литр, на дизтопливо до 57-58 гривен.