Кабмин направит дополнительные 86 млн евро на строительство систем защиты вокруг энергообъектов — Finance.ua
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Кабмин направит дополнительные 86 млн евро на строительство систем защиты вокруг энергообъектов

Казна и Политика
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Кабмин направит дополнительные 86 млн евро на строительство систем защиты вокруг энергообъектов
Кабмин направит дополнительные 86 млн евро на строительство систем защиты вокруг энергообъектов
Кабинет Министров Украины направит дополнительные 86 млн евро на строительство систем защиты вокруг энергетических объектов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Несмотря на дальнейшие попытки врага нанести поражение нашим энергообъектам, на сегодняшний день ситуация в энергосистеме стабильная и сбалансированная. Энергетика остается сферой нашего приоритетного внимания. Правительство и энергетики продолжают в режиме 24/7 восстановление, ремонт и развитие децентрализованной генерации», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
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Учитывая это, премьер сообщил, что правительство приняло решение, которое позволит перераспределить средства в рамках займа от Европейского инвестиционного банка на модернизацию наших подстанций.
«Сможем направить дополнительные 86 млн евро на строительство систем защиты вокруг энергетических объектов, что снизит риски от российских террористических атак», — сообщил Шмыгаль.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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