Кабмин должен найти кредиты для «Энергоатома» и «Укрэнерго», — инвесторы Сегодня 16:32

Кабинету министров Украины следует улучшить ликвидность компаний «Энергоатом» и «Укрэнерго» путем выпуска облигаций или обеспечением кредитования компаний, чтобы полностью ликвидировать долговый кризис на рынке электроэнергии Украины.

Об этом заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на « Украинскую энергетику ».

«Это (улучшить ликвидность — ред.) возможно выполнить путем предоставления займов для НЭК «Укрэнерго» со стороны международных финансовых учреждений или украинских банков или путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в пользу НЭК «Укрэнерго» или НАЭК «Энергоатом», — сказал Конеченков.

В УВЭА также отметили, что это необходимо, чтобы «Энергоатом» мог погасить свои долги на рынке по ПСО на электроэнергию для населения, а «Укрэнерго» — долги за услугу по ВИЭ.

Отмечается, что долги государственных компаний перед производителями возобновляемой генерации до сих пор составляют значительные суммы. По подсчетам УВЭА, суммарная задолженность перед производителями электроэнергии по ВИЭ по состоянию на 7 мая 2024 года составляет 27,3 млрд грн с НДС.

Кроме того, уровень расчета ГП «Гарантированный покупатель» перед предприятиями ВИЭ за 2022 год составляет 55,5%, за 2023 год — 87%, за 4 месяца 2024 года — 72%.

В то же время задолженность НЭК «Укрэнерго» за услугу ГП «Гарантированный покупатель» за два последних года составляет около 22 млрд грн (по состоянию на 07.05.2024) и продолжает увеличиваться.

Инвесторы отмечают, что длительное существование долгового кризиса и отсутствие утвержденной правительством дорожной карты по выходу из этого кризиса оказывает непосредственное негативное влияние на инвестиционные планы производителей электроэнергии.

Также в ассоциации подчеркивают, что это негативно влияет на потенциальных инвесторов, которые имеют возможности и рассматривают Украину для инвестиций, даже несмотря на полномасштабную войну.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блэкаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.