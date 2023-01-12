К февралю более чем у половины продовольственных магазинов будут генераторы — ассоциация
Сейчас у половины сетей есть генераторы на случай отключения света в результате российских обстрелов, к концу месяца показатель возрастет до 55%.
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина рассказал председатель правления Ассоциации ритейлеров Андрей Жук.
«По состоянию на сегодняшний день 50% магазинов продуктовых сетей обеспечены генераторами. До конца января это будет 55%», — рассказал Жук. В дальнейшем количество автономных точек будет расти, считает он, и до конца февраля продуктовый ритейл оборудует альтернативными источниками питания 60-70% торговых точек.
По мнению Жука, эти цифры свидетельствуют о том, что бизнес очень быстро адаптируется к новым вызовам и готов инвестировать в оборудование для дальнейшей работы.
В то же время, сетям приходится приспосабливаться не только к перебоям с электричеством, но и к изменениям предпочтений потребителей из-за ухудшения экономической ситуации в стране.
«К сожалению, покупательная способность наших сограждан меняется. Она ухудшается. И в следующем году будут лучше чувствовать себя те сети, которые адаптируются к этим изменениям быстро», — отметил глава ассоциации. Он добавил, что на работу ритейла будут существенно влиять и миграционные тренды.
По данным ассоциации, количество открытых торговых точек с марта по декабрь выросло на 22%. На 20 декабря закрытыми оставались 7% торговых объектов, работавших до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
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