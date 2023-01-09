14 тысяч ФЛП и рост покупок в интернет-магазинах: как работал бизнес в декабре 2022 — Finance.ua

14 тысяч ФЛП и рост покупок в интернет-магазинах: как работал бизнес в декабре 2022 Сегодня 12:03 — Личные финансы

14 тысяч ФЛП и рост покупок в интернет-магазинах: как работал бизнес в декабре 2022

В декабре было зарегистрировано более 14,6 тысячи ФЛП и 3 тысячи новых компаний. В целом за весь 2022 год было зарегистрировано 203 тысяч ФЛП и 33,4 тыс. компаний.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Инфографика: Опендатабот

По данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS, с начала декабря обороты общепита стали расти — и даже превысили показатели февраля. Так, в последнюю неделю месяца в Украине работало 70% заведений по сравнению с показателями до большого вторжения. А их обороты составили 105% по сравнению с работающими заведениями в феврале.

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Средний чек в заведениях вырос от 19% до 49% к середине декабря по сравнению с прошлогодними показателями. Больше всего выручка и средний чек выросли у фастфудов.

Инфографика: Опендатабот

За месяц количество актов в сервисе Вчасно выросло на 9%, а договоров — на 16%. По сравнению с периодом до большого вторжения количество актов возросло в 1,5 раза, а договоров — в более чем вдвое.

Инфографика: Опендатабот

По данным сервиса Хорошоп, количество покупок в интернет магазинах продолжает расти. В последние недели декабря украинцы совершали в 1,6 раза больше покупок по сравнению с показателями до большого вторжения.

Инфографика: Опендатабот

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