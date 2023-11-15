JYSK, H&M, Zara. Какие компании уже вернулись в Украину и кто еще должен вернуться — Finance.ua

JYSK, H&M, Zara. Какие компании уже вернулись в Украину и кто еще должен вернуться Сегодня 08:00 — Фондовый рынок

JYSK, H&M, Zara. Какие компании уже вернулись в Украину и кто еще должен вернуться

Полномасштабное вторжение россии вынудило международные компании приостановить работу в Украине на неопределенное время. Некоторые из них уже давно вернулись. Но есть и те, кто не спешит этого делать и ждет более благоприятных условий. В Украине уже работают такие компании, как McDonald’s, H&M, New Yorker. Также планируют вернуться Zara и IKEA.

Кроме McDonald’s многие другие иностранные ритейлеры уже возобновили работу в Украине.

Какие компании уже вернулись в Украину

H&M. В начале ноября в МИДе заявили, что компания окончательно подтвердила возобновление работы в Украине. В H&M также анонсировали, что большинство магазинов в Украине откроются именно с ноября, «где это возможно». И вот 9 ноября это произошло — начали работать первые два магазина в торговых центрах Lavina Mall и Respublika Park в Киеве.

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LPP. Еще в апреле 2022 года к работе вернулся польский ритейлер LPP (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay). Первыми открылись магазины в Виннице и Львове. А уже с июня — в Киеве.

Adidas. Компания начала с открытия четырех магазинов (Житомир, Львов и Ужгород). Через несколько месяцев возобновили работу торговые точки и в Киеве.

Argo. Мультибрендовая компания, реализующая на территории нашей страны такие бренды как Benetton, Mango, Desigual, Parfois, Sisley, Lee Coper, Vero Moda, одной из первых возобновила работу после перерыва в марте 2022 года.

New Yorker. Популярный немецкий ритейлер до войны имел около 10 магазинов в Украине. Однако возвращаться к работе компания не торопилась. Так, в Харькове торговая точка заработала 20 апреля 2023 в ТРЦ Nikolsky, спровоцировав ажиотаж и очереди, которые занимали с самого утра.

Samsung. Несмотря на то, что Samsung Electronics приостановила работу магазинов с началом полномасштабной войны, компания продолжала оказывать сервисную поддержку украинцам, соблюдая гарантийные обязательства. Делали это там, где это было возможно. Однако уже в августе 2022 южнокорейская компания решила возобновить работу своих брендовых магазинов в Украине.

JYSK. Датская компания одной из первых пришла в себя и начала работать в новых реалиях. Уже 21 марта 2022 года JYSK открыл двери 40 магазинов в Украине, а затем начал запускать и совершенно новые торговые точки в западных областях.

Decathlon. Для французской сети спортивных магазинов вернуться в Украину было непростым решением. Первая попытка открыться в мае 2022 года закончилась тем, что компания вынуждена была закрыть свои магазины уже через месяц. Однако в октябре стало известно, что Decathlon все же возобновляет работу. Сначала только интернет-магазин, а впоследствии открылись и магазины в Киеве.

Кто еще должен вернуться в Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно заявлял, что Украина сейчас работает над возвращением в Украину «базовых» брендов, таких как IKEA и Zara.

К тому же он назвал возвращение IKEA одной из целей украинской дипломатии и одним из самых долгожданных решений для украинцев. Переговоры по этому поводу продолжаются еще с мая 2022 года.

«Это все происходит благодаря дипломатической работе и публичным кампаниям. Работа по возвращению IKEA активно продолжается, и я рассчитываю, что по этому направлению скоро тоже будут хорошие новости», — заметил Кулеба.

Глава украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин также сообщил, что украинская команда Inditex ежемесячно ведет переговоры с центральным офисом, чтобы получить разрешение открыть магазины в Украине.

По его данным, это может произойти уже в ноябре. Речь идет о возвращении таких брендов, которыми занимается международный ритейлер одежды Inditex Group:

Zara;

Bershka;

Massimo Dutti;

Stradivarius;

Pull&Bear.

К слову, это последние крупные компании, которые еще не возобновили свою деятельность в Украине.

Несмотря на войну, на рынок выходят и другие компании. Так, например, в ноябре двери своих магазинов открыла польская HalfPrice, где представлены одежда, обувь, аксессуары, косметика, игрушки, а также предметы интерьера и аксессуары для дома от известных брендов.

Также на украинский рынок выходит польский бренд женской одежды Greenpoint. 20 франчайзинговых магазинов планируют открыть уже в 2024 году.

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