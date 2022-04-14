Из-за войны в Украине разрушены около 300 мостов — Кубраков — Finance.ua
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Из-за войны в Украине разрушены около 300 мостов — Кубраков

Сегодня 21:30Казна и Политика
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Из-за войны в Украине разрушены около 300 мостов — КубраковИз-за войны в Украине разрушены около 300 мостов — Кубраков, mtu.gov.ua
Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявляет, что из-за войны с россией в Украине разрушены около 300 мостов.
Об этом Кубраков сказал в интервью «НВ».
«Начиная с первого дня, у нас начались разрушения аэропортов, это была первая волна. Конечно, самые массовые разрушения — это дороги. Около 300 разрушенных мостов по всей стране. Больше всего пострадали те области, где были или проходят активные боевые действия. То есть аэропорты, дороги с мостами», — сказал министр.
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По его словам, есть много перебитых участков и перебитые мосты на железной дороге. Также есть поврежденные станции, вокзалы.
«Порты обстреляны. Николаевский порт уже не в первый раз обстреливался, ракеты туда попадали и авиационные бомбы прилетали. Если перебирать, то вся наша транспортная инфраструктура в той или иной степени пострадала», — отметил министр.
По материалам: Діло
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