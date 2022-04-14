«Начиная с первого дня, у нас начались разрушения аэропортов, это была первая волна. Конечно, самые массовые разрушения — это дороги. Около 300 разрушенных мостов по всей стране. Больше всего пострадали те области, где были или проходят активные боевые действия. То есть аэропорты, дороги с мостами», — сказал министр.
По его словам, есть много перебитых участков и перебитые мосты на железной дороге. Также есть поврежденные станции, вокзалы.
«Порты обстреляны. Николаевский порт уже не в первый раз обстреливался, ракеты туда попадали и авиационные бомбы прилетали. Если перебирать, то вся наша транспортная инфраструктура в той или иной степени пострадала», — отметил министр.