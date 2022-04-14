Из-за войны в Украине разрушены около 300 мостов — Кубраков

Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Из-за войны в Украине разрушены около 300 мостов — Кубраков, mtu.gov.ua

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявляет, что из-за войны с россией в Украине разрушены около 300 мостов.

Об этом Кубраков сказал в интервью «НВ».

«Начиная с первого дня, у нас начались разрушения аэропортов, это была первая волна. Конечно, самые массовые разрушения — это дороги. Около 300 разрушенных мостов по всей стране. Больше всего пострадали те области, где были или проходят активные боевые действия. То есть аэропорты, дороги с мостами», — сказал министр.

Читайте также Гражданские объекты и жилье можно восстановить в срок до двух лет — Кубраков

По его словам, есть много перебитых участков и перебитые мосты на железной дороге. Также есть поврежденные станции, вокзалы.

«Порты обстреляны. Николаевский порт уже не в первый раз обстреливался, ракеты туда попадали и авиационные бомбы прилетали. Если перебирать, то вся наша транспортная инфраструктура в той или иной степени пострадала», — отметил министр.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.