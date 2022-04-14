Гражданские объекты и жилье можно восстановить в срок до двух лет — Кубраков — Finance.ua

Гражданские объекты и жилье можно восстановить в срок до двух лет — Кубраков

Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Построить заново разрушенные оккупантами гражданские объекты и жилые дома в украинских городах можно в срок до двух лет.

Об том заявил в интервью изданию «Новое время» министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Гражданские объекты, жилые дома, я считаю, что можно все до двух лет полностью построить. Если есть соответствующее финансирование, есть соответствующие проектные команды, которые работают над этим. И если нет бюрократии», — сказал Кубраков.

На вопрос, как определяется очередность восстановления объектов, министр ответил, что первым делом — коммуникации.

«Прежде всего, это транспортное сообщение, потому что без этого ничего не работает. Когда нет мостов, нельзя доставить продукты питания, сети супермаркетов не работают, гуманитарная помощь не доезжает, лекарства не доезжают, люди не возвращаются. Базовый уровень — это транспортное сообщение», — пояснил Кубраков.

Одновременно выполняется уборка городов, ведь никто не будет жить там, где валяются обломки и снаряды.

Второй этап — это ремонт зданий: заменить окна, поставить новые двери, крыши. Именно на эти цели выделяется 1 млрд гривен из резервного фонда для освобожденных областей.

«Третий этап — люди, у которых жилье полностью разрушено. Им нужно его построить. Это тоже разделяется на два этапа: временное жилье, которое, я надеюсь, мы довольно быстро увидим, качественное нормальное жилье — наши люди не вернутся, если это будет что-то непонятное», — сказал Кубраков.

Дальше, по его словам, все зависит от ситуации. В Чернигове, скорее всего, появится отдельный район для тех, кто потерял квартиры. А Мариуполь придется проектировать и отстраивать заново.

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