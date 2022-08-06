Из-за войны в Украине изменится спрос на рабочую силу: назвали самые востребованные профессии — Finance.ua

Из-за войны в Украине изменится спрос на рабочую силу: назвали самые востребованные профессии Сегодня 14:18 — Личные финансы

Из-за войны в Украине изменится спрос на рабочую силу: назвали самые востребованные профессии

Возобновление экономической активности в Украине будет способствовать оживлению спроса на рабочую силу. В то же время, вероятно, ощутимо изменится его структура.

Об этом сообщает НБУ в своем « Инфляционном отчете » за июль 2022 года.

«Значительным спросом будут пользоваться работники на восстановление инфраструктуры и производственных мощностей, в логистике. Спрос на работников промышленных видов деятельности будет оставаться сравнительно слабым, поскольку восстановление разрушенных производственных мощностей потребует значительного времени», — говорится в отчете.

Кроме того, сокращение рабочей силы, в том числе выезд трудоспособного населения за границу, может привести к острому дефициту работников в отдельных отраслях. Все это усугубит существующие диспропорции на рынке труда, отмечают в НБУ.

«Кроме того, будут сдерживать всеобщее возобновление спроса на рабочую силу недостаточные объемы инвестиций в экономике в ближайшие послевоенные годы и слабое финансовое состояние бизнеса», — считают эксперты центробанка.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда на 2022 год до 28,9%. По данным НБУ, в 2021 году безработица составила 9,8%.

Справка Finance.ua:

если в январе работодатели в среднем предлагали 16 577 грн, а соискатели хотели получать 17 022 грн, то в июне — 18 101 грн и 19 287 грн соответственно;



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