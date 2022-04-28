Из-за торговых барьеров на внешних рынках Украина потеряла 3 миллиарда долларов — Finance.ua

Из-за торговых барьеров на внешних рынках Украина потеряла 3 миллиарда долларов

Сегодня 21:34 — Казна и Политика

Из-за торговых барьеров на внешних рынках Украина потеряла 3 миллиарда долларов

Из-за торговых барьеров на внешних рынках металлопродукции — протекционистских пошлин и ограничений — Украина недополучила $3 млрд. Она не смогла отправить за границу 3,5 млн тонн продукции.

Об этом свидетельствуют результаты исследования GMK Center.

«Введенные против Украины торговые барьеры стоили всем нам до 3,5 млн т потерь продаж и производства стальной продукции. Это равносильно потере крупного металлургического завода, на котором работало бы более 10 тыс.чел. Также это означает минус $3 млрд экспортной выручки и до минус 2% ВВП», — подчеркнул директор GMK Center Станислав Зинченко.

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Наиболее масштабные по убытку среди торговых барьеров против металлопродукции из Украины — антидемпинговые пошлины на г/к рулон в ЕС и арматуру в Египте. Срок их действия истекает в 2022 году.

Также ощутимы спецпошлины США — на г/к толстолистовой прокат, г/к рулон, арматуру и трубы.

При этом протекционизм на мировых рынках только усугубляется. Так, в марте 2022 пошлины на импорт толстолистового проката из Украины продлила Мексика. Ограничение установлено сроком на 5 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в ЕС значительно подорожал металл: из-за войны Украина не может поставлять свою продукцию на рынок ЕС, а защищенные пошлинами европейские производители оказались не способны покрыть потребности рынка. Сейчас ЕС заговорил об отмене всех импортных пошлин на продукцию из Украины на год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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