Из-за блокировки украинских портов в мире будут голодать 218 млн человек — ООН — Finance.ua
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Из-за блокировки украинских портов в мире будут голодать 218 млн человек — ООН

Сегодня 14:12
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Из-за того, что россия блокирует украинские порты, в мире увеличится количество голодающих людей.
По словам заместителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Маурицио Мартины, их будет 218 млн. Об этом он заявил итальянской газете Corriere della Sera.
К началу войны в Украине почти 200 млн человек в мире голодали. Только за 2021 год их количество увеличилось на 40 млн.
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«Эта война еще больше усугубит сценарий, наши первые оценки указывают на увеличение еще на 18 миллионов человек. Но ясно, что многое будет зависеть и от развития конфликта», — отметил Мартина.
Он заявил, что, по оценкам Всемирного банка, повышение цен на основные продукты питания на 1% может привести к тому, что по меньшей мере 10 млн человек будут подвергаться риску голода.
«Ни одна национальная политика не может сама решить глобальную проблему отсутствия продовольственной безопасности. Нам нужен новый многосторонний сезон, начинающийся именно с еды», — добавил он.
Отметим, в мире запасов пшеницы на складах осталось всего на 10 недель, поскольку война нарушила логистику и подорвала продовольственную безопасность.
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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Газета по-Українськи
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