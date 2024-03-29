Из россии ушел крупнейший мировой производитель кирпича — Finance.ua

Из россии ушел крупнейший мировой производитель кирпича 29.03.2024, 00:23 — Фондовый рынок

Из россии ушел крупнейший мировой производитель кирпича

Крупнейший производитель кирпича в мире австрийский концерн Wienerberge продал два своих завода в россии и ушел с российского рынка.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц россии.

Новым владельцем заводов концерна во Владимирской области и Татарстане стала фирма Строймикс, принадлежащая бизнесмену Алексею Филину. Сумма сделки не разглашается.

Читайте также Швейцарские банки начали закрывать счета граждан россии

В Wienerberger объяснили, что уход с российского рынка связан с геополитической ситуацией.

Общие инвестиции Wienerberger в россию оцениваются в 60 млн евро, а фактическая стоимость предприятий сегодня составляет около 4,5 млрд руб. Однако, по словам местных экспертов, австрийский концерн продал активы значительно ниже рынка: сумма сделки не превысила 2 млрд руб.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.