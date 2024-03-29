Из россии ушел крупнейший мировой производитель кирпича — Finance.ua

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Из россии ушел крупнейший мировой производитель кирпича

Фондовый рынок
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Из россии ушел крупнейший мировой производитель кирпича
Из россии ушел крупнейший мировой производитель кирпича
Крупнейший производитель кирпича в мире австрийский концерн Wienerberge продал два своих завода в россии и ушел с российского рынка.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц россии.
Новым владельцем заводов концерна во Владимирской области и Татарстане стала фирма Строймикс, принадлежащая бизнесмену Алексею Филину. Сумма сделки не разглашается.
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В Wienerberger объяснили, что уход с российского рынка связан с геополитической ситуацией.
Общие инвестиции Wienerberger в россию оцениваются в 60 млн евро, а фактическая стоимость предприятий сегодня составляет около 4,5 млрд руб. Однако, по словам местных экспертов, австрийский концерн продал активы значительно ниже рынка: сумма сделки не превысила 2 млрд руб.
По материалам:
Корреспондент.net
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