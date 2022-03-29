Из россии уходит американский производитель алюминиевых банок — Finance.ua

Из россии уходит американский производитель алюминиевых банок
Американская корпорация Ball — крупный производитель алюминиевых банок — продает свой российский бизнес. Об этом говорится в сообщении компании.
Такое решение компания приняла в дополнение к приостановке будущих инвестиций в России. Также Ball решила немедленно сократить операции на трех производственных предприятиях в России.
В прошлом году на российский бизнес Ball приходилось около 4% от общего объема чистых продаж и 8% от общей сравнительной операционной прибыли компании.
Также за прошлый год российские заводы компании произвели около 5% от 112,5 млрд мировых поставок банок для напитков.
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