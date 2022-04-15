Из App Store удалили приложение российского «Альфа-Банка» — Finance.ua

Из App Store удалили приложение российского «Альфа-Банка»
Сегодня 15:33 — Финтех и Карты Из App Store удалили приложение российского «Альфа-Банка»
Приложение российского Альфа-Банка на платформе iOS удалили из App Store. Ранее из магазина приложений удалили программу «Сбербанка».
Об этом свидетельствует сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
«Вслед за „Сбербанком“ из App Store удалили приложение российского „Альфа-Банка“», — написал министр.
Вместе с тем пресс-служба российского «Альфа-банка» сообщила, что клиенты банка могут управлять своими деньгами в интернет-версии программы, работающей и на компьютере, и на смартфоне.
Ранее Apple остановил работу рекламы приложений на площадке App Store в россии.
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