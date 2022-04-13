Интернет-магазины начали блокировать платежи картами UnionPay, выпущенными в россии — Finance.ua
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Интернет-магазины начали блокировать платежи картами UnionPay, выпущенными в россии

Сегодня 11:40Финтех и Карты
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Иностранные интернет-магазины начали блокировать платежи картами платежной системы UnionPay, эмитентами которых являются российские банки, пишет российское издание «Коммерсантъ».
Что случилось? В колл-центрах банков, которые обзвонили журналисты издания, признали, что невозможность оплаты стала распространенной проблемой. Физически использовать карты UnionPay за рубежом удалось единицам. В США карту почти нигде не приняли, отметил один из ее держателей, есть ли такие проблемы в других странах — неизвестно.
Источники издания в банках уточнили, что иностранные онлайн-магазины из-за нападения рф на Украину решили не обслуживать россиян, хотя антироссийские санкции этого не предусматривают.
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«Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в россии, вне зависимости от платежной системы», — сообщил один из них.
Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков также считает, что торговые точки не пытаются разбираться, под санкциями банк, который выпустил карту, или нет, а предпочитают заблокировать всю страну.

UnionPay — заменит ли китайская платежная система россиянам Visa и MasterCard

В самом UnionPay на запрос издания не ответили.
Выбрать кредитную карту непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Сервис для выбора кредитных карт

По материалам: Forbes
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