Итоги 2024 года: какие новые автомобили выбирали украинцы в прошлом году — Finance.ua
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Итоги 2024 года: какие новые автомобили выбирали украинцы в прошлом году

Личные финансы
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Итоги 2024 года: какие новые автомобили выбирали украинцы в прошлом году
Итоги 2024 года: какие новые автомобили выбирали украинцы в прошлом году
В течение 2024 года украинцы и местные предприятия приобрели 68,8 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с 2023 годом, прирост торгов на +9,2%.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
В общей сложности за прошедшие 12 месяцев ежемесячно в среднем дилеры продавали около 5,7 тыс. новых легковушек.
«Пик в августе на диаграмме вызван влиянием сообщений о вероятном введении дополнительного 15% налога на автомобили, что побудило часть покупателей принять решение о покупке быстрее запланированного времени. Налог так и не был введен, а волнение на диаграмме зафиксировалось», — отметили эксперты.
График: eauto.org.ua
График: eauto.org.ua
Большинство новых легковых автомобилей, как обычно (95,5%, 65 667 шт.), были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине, составила 4,5% (3084 шт.).
Среди марок больше всего на первую регистрацию были поданы легковушки с эмблемами Toyota, Renault и Volkswagen.
Топ-10 производителей по итогам прошлого года
Топ-10 производителей по итогам прошлого года, Графік: eauto.org.ua
Среди отдельных моделей чаще всего автосалоны покидали Renault Duster и Toyota RAV4.
Разница в количестве между следующими участниками значительно больше по отношению к лидерам этого топ-10, но значительно меньше между ними. При таком сравнительно небольшом контрасте всего несколько десятков (менее месячного объема) автомобилей оказало влияние на финальную годовую позицию модели в списке. Что в конечном итоге можно объяснить еще немалой конкуренцией между рядом кроссоверов одного габаритного (кое-где и ценового) класса.

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Среди всех «джипов» в десятке самых популярных легковушек остался всего один седан — Toyota Camry.
Топ-10 моделей новых легковушек, 2024 год
Топ-10 моделей новых легковушек, 2024 год, Графік: eauto.org.ua
Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером по продажам стал кроссовер Skoda Kodiaq (1003 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».

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Второе место у продукции того же предприятия — Skoda Karoq (694 шт.).
Следующие ступени разделили между собой переоборудованные местными предприятиями под разные специальные цели (по заказу полиции, медслужб и т. п.) легковые автомобили.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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