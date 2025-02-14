Итоги 2024 года: какие новые автомобили выбирали украинцы в прошлом году — Finance.ua

Итоги 2024 года: какие новые автомобили выбирали украинцы в прошлом году Сегодня 14:02 — Личные финансы

Итоги 2024 года: какие новые автомобили выбирали украинцы в прошлом году

В течение 2024 года украинцы и местные предприятия приобрели 68,8 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с 2023 годом, прирост торгов на +9,2%.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

В общей сложности за прошедшие 12 месяцев ежемесячно в среднем дилеры продавали около 5,7 тыс. новых легковушек.

«Пик в августе на диаграмме вызван влиянием сообщений о вероятном введении дополнительного 15% налога на автомобили, что побудило часть покупателей принять решение о покупке быстрее запланированного времени. Налог так и не был введен, а волнение на диаграмме зафиксировалось», — отметили эксперты.

График: eauto.org.ua

Большинство новых легковых автомобилей, как обычно (95,5%, 65 667 шт.), были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине, составила 4,5% (3084 шт.).

Среди марок больше всего на первую регистрацию были поданы легковушки с эмблемами Toyota, Renault и Volkswagen.

Топ-10 производителей по итогам прошлого года, Графік: eauto.org.ua

Среди отдельных моделей чаще всего автосалоны покидали Renault Duster и Toyota RAV4.

Разница в количестве между следующими участниками значительно больше по отношению к лидерам этого топ-10, но значительно меньше между ними. При таком сравнительно небольшом контрасте всего несколько десятков (менее месячного объема) автомобилей оказало влияние на финальную годовую позицию модели в списке. Что в конечном итоге можно объяснить еще немалой конкуренцией между рядом кроссоверов одного габаритного (кое-где и ценового) класса.

Среди всех «джипов» в десятке самых популярных легковушек остался всего один седан — Toyota Camry.

Топ-10 моделей новых легковушек, 2024 год, Графік: eauto.org.ua

Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером по продажам стал кроссовер Skoda Kodiaq (1003 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».

Второе место у продукции того же предприятия — Skoda Karoq (694 шт.).

Следующие ступени разделили между собой переоборудованные местными предприятиями под разные специальные цели (по заказу полиции, медслужб и т. п. ) легковые автомобили.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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