Италия запускает производство своих кей-каров Mole Urbana (фото) — Finance.ua
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Италия запускает производство своих кей-каров Mole Urbana (фото)

Технологии&Авто
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Италия запускает производство своих кей-каров Mole Urbana (фото)
Италия запускает производство своих кей-каров Mole Urbana (фото)
Проект Mole Urbana, созданный по мотивам японских кей-каров, официально готов к производству. После нескольких лет разработки и привлечения новых инвесторов небольшой электрический квадроцикл начнет сходить с конвейера в 2025 году.
Автомобили будут выпускать на двух экологически ориентированных заводах в Италии: Орбассано (Пьемонт) и Фабриано (Марке). Завод в Орбассано оснащен солнечными панелями площадью 8000 кв. м, что делает его энергоэффективным, а фабрика в Фабриано планирует полностью перейти на автономное энергоснабжение.
Mole Urbana — это универсальный квадроцикл, доступный в разных модификациях. Автомобиль может быть двух- или четырехместным, а также адаптироваться для коммерческих потребностей в формате пикапа. Размеры варьируются от 2,8 до 3,7 м в длину, а вес остается минимальным — до 470 кг. Новинка имеет задний привод и электромотор мощностью 8,5 кВт (12 л.с.). На выбор предлагаются два варианта батарей, обеспечивающих запас хода 75 или 150 км.
Проект привлек 3,5 млн евро от фондов CDP Venture Capital и Piemonte Next.
Mole Urbana станет почти полностью итальянским продуктом — 99% компонентов будут производиться внутри страны. Исключением являются аккумуляторные элементы, которые будут импортировать из Китая.
По материалам:
Ampercar
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