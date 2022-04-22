Италия выделяет Украине 200 млн евро — Finance.ua

Италия выделяет Украине 200 млн евро

Сегодня 17:22 — Казна и Политика

Италия выделяет Украине 200 млн евро

Италия выделит Украине еще 200 млн евро финансовой помощи.

Об этом заявил министр финансов Италии Даниэле Франко, сообщает итальянское издание Il Sole 24 Ore.

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«Я не думаю, что мы должны устанавливать предел для поддержки Украины. Наше обязательство — продолжать поддерживать правительство Украины», — подчеркнул Франко.

Однако, как подчеркивает чиновник, пока нет конкретного плана для реконструкции Украины, аналог плана Маршалла еще не создан.

Ранее Украина уже получила 110 млн евро грантовой помощи от Италии в конце февраля.

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