Италия считает, что ЕС может быстрее сократить энергетическую зависимость от россии — Finance.ua
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Италия считает, что ЕС может быстрее сократить энергетическую зависимость от россии

Сегодня 09:46Энергетика
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Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что Европа может уменьшить энергетическую зависимость от России быстрее, чем предполагалось ранее.
Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera, сообщает Bloomberg.
«Диверсификация возможна и осуществима относительно быстро, в более короткие сроки, чем мы себе представляли всего месяц назад, — сказал он. — У нас есть газ в хранилищах и будет новый газ от других поставщиков».
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Внутренние меры по сокращению поставок при этом будут умеренными. К примеру, снижение температуры отопления на 1-2 градуса и подобные изменения для кондиционеров.
Драги отметил, что предложение Италии по установке прайс-кепов на природный газ, используемый для производства электроэнергии, «получаает консенсус» среди других европейских стран. Это также должно уменьшить зависимость от россии.
«Европа продолжает финансировать россию покупкой нефти и газа, среди прочего, по цене, не имеющей отношения к историческим предпосылкам и себестоимости производства», — сказал он.
Италия получает около 40% газа из россии, но после вторжения агрессора в Украину Италия начала активно искать альтернативных поставщиков. В частности, заключила соглашение с Алжиром, которое частично заменит российский газ.
Он также сказал, что начинает соглашаться с теми, кто говорит, что разговоры с Путиным «не имеют смысла» и являются «пустой тратой времени».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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