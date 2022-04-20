Италия готова отказаться платить рф за газ в рублях – Bloomberg — Finance.ua
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Италия готова отказаться платить рф за газ в рублях – Bloomberg

Сегодня 11:24Энергетика
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Италия откажется выполнять условия Кремля по оплате газа в рублях, если ЕС придет к выводу, что это нарушит санкции, связанные с вторжением рф в Украину.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«В предварительной оценке ЕС обнаружил, что условия Кремля — явное нарушение санкций блока. Итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия», — заявили собеседники на условиях анонимности.
Пресс-секретарь итальянского правительства сказал, что там приветствуют текущую работу комиссии над этим вопросом, но не предоставят подробных сведений, поскольку оценка все еще предварительная.
Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги считает, что Европа может уменьшить энергетическую зависимость от россии быстрее, чем предполагалось ранее.
По материалам: Економічна Правда
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