Италия готова отказаться платить рф за газ в рублях – Bloomberg — Finance.ua

Италия готова отказаться платить рф за газ в рублях – Bloomberg

Сегодня 11:24 — Энергетика

Италия откажется выполнять условия Кремля по оплате газа в рублях, если ЕС придет к выводу, что это нарушит санкции, связанные с вторжением рф в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«В предварительной оценке ЕС обнаружил, что условия Кремля — явное нарушение санкций блока. Итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия», — заявили собеседники на условиях анонимности.

Пресс-секретарь итальянского правительства сказал, что там приветствуют текущую работу комиссии над этим вопросом, но не предоставят подробных сведений, поскольку оценка все еще предварительная.

Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги считает , что Европа может уменьшить энергетическую зависимость от россии быстрее, чем предполагалось ранее.

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