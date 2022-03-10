Итальянский энергетический гигант приостановил закупки нефти у россии — Finance.ua
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Итальянский энергетический гигант приостановил закупки нефти у россии

Сегодня 13:27Фондовый рынок
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Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостановила новые закупки нефти у россии.
Об этом сообщает Reuters.
«Eni приостановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из россии», — цитирует агентство сообщение компании.
Также компания пообещала внимательно следить за развитием событий в отношении закупок газа. Она имеет долгосрочные газовые контракты, основанные на принципе «бери или плати» с «Газпромом».
Eni заявила, что в случае ужесточения санкций в отношении энергоносителей из россии полностью «выполнит каждое решение, принятое европейскими и итальянскими институтами».
Лидеры Евросоюза на этой неделе заявили, что будут стремиться постепенно избавиться от зависимости ЕС от российских энергоносителей, в том числе российского газа.
Ранее компания заявила, что продаст свою долю в газопроводе Blue Stream, по которому российский газ идет в Турцию, это ее совместный проект с «Газпромом».
После начала войны россии в Украине Италия активизировала усилия по обеспечению альтернативных источников газовых поставок в таких странах-производителях, как Алжир, Катар и Азербайджан.
Eni владеет газовыми месторождениями в Африке и имеет стратегические долгосрочные газовые контракты с алжирским государственным энергетическим гигантом Sonatrach
По материалам: Економічна Правда
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