Итальянская Trenitalia объявила о расширении своей линии «Париж-Лион» — Finance.ua

Итальянская Trenitalia объявила о расширении своей линии «Париж-Лион» Вчера 05:42 — Мир

Итальянская Trenitalia объявила о расширении своей линии «Париж-Лион»

Итальянская железнодорожная компания Trenitalia объявила о расширении своей линии «Париж-Лион» для обслуживания двух новых направлений в альпийском департаменте Савойя:

Шамбери

Сен-Жан-де-Морьен.

Об этом сообщает RailTech

Каждые выходные с 15 декабря по 30 марта лыжники и просто любители гор смогут всего за три часа добраться из французской столицы до горнолыжных курортов Савойи на знаменитых скоростных поездах Frecciarossa.

Согласно информации на сайте по бронированию билетов Trenitalia, прямой поезд будет выезжать с Лионского вокзала Парижа в 7:30 утра, а уже в 10:43 он будет прибывать на станцию ​​Шамбери-Шаль-ле-О. В 11:26 этот же поезд будет прибывать в Сен-Жан-де-Морьен.

Напомним, Укрзализныця назначает дополнительные поезда. Об этом говорится в сообщении компании. Назначили дополнительный поезд № 245/246 Киев-Рахов, который будет отправляться из Киева 30 октября в 15:58 и прибывать в Рахов в 8:55.

Справка Finance.ua:

В сентябре наиболее популярным среди украинцев поездом стал № 128 Запорожье — Львов. За месяц он перевез более 50 тыс. пассажиров.

В сентябре компания перевезла 2,2 млн пассажиров. Однако, констатировали там, в этом месяце динамика пассажирских перевозок традиционно «идет на спад по сравнению с летним сезоном».

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