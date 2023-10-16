Исторический рекорд. Европейские подземные хранилища газа почти заполнены — Finance.ua

Исторический рекорд. Европейские подземные хранилища газа почти заполнены Сегодня 16:46 — Энергетика

Исторический рекорд. Европейские подземные хранилища газа почти заполнены

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) уже заполнены на 97,9%, что является рекордным значением за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает ExPro со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

На сегодняшний день в европейских ПХГ хранится более 105,1 млрд кубометров газа, тогда как максимальные мощности хранилищ составляет около 107,4 млрд куб.

В течение сентября в хранилища было закачано всего 3,2 млрд куб м газа, что на 62% меньше, чем в прошлом году за этот период. Это произошло в связи с длительными техническими обслуживаниями в Норвегии, из-за которых значительные объемы газа для экспорта в Европу были недоступны. В октябре поставки газа из Норвегии возобновились и за первые 14 дней в хранилища было закачано более 2,1 млрд куб.

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В 2022 году сезон закачки продлился до 14 ноября, а хранилища тогда были заполнены на 95,6% и в них хранилось 100,9 млрд куб м газа. В этом году хранилища уже заполнены почти полностью, а отбирать газ в условиях пониженного спроса нет смысла.

Ранее сообщалось, что россия бешеными темпами теряет газовый рынок Европы — поставки российского трубопроводного газа в страны Евросоюза по итогам 2023 года упадут на 65% и составят примерно 20−25 млрд кубометров.

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НВ По материалам:

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