Инвестиции во время кризиса: что делать, когда рынки падают — Finance.ua

Инвестиции во время кризиса: что делать, когда рынки падают
Ситуация в мире и на фондовом и криптовалютном рынках максимально нестабильная, происходят глобальные экономические изменения.
О стратегии, которую следует выбирать для торговли на рынке, когда он падает, рассказали эксперты во время онлайн-вебинара «Крипто-фондовая синхронизация: какой прогноз?».
Инвестор-практик с опытом работы в финансовой сфере более 8 лет, лектор обучающих программ по инвестированию Роберт Ли советует тем, кто заходил в рынок год или более назад, пойти несколькими путями:
- Наращивание позиций.
- Хеджирование.
- Диверсификация.
"Я не продавал свои позиции, но и не наращивал их почти до второго полугодия этого года. В дальнейшем планирую просто накапливать свои позиции по низким ценам.
Моя главная стратегия — усреднять позиции, не усреднять их бездумно и много, а дождаться сильных сигналов к покупке. Дополнительно я улучшаю свои позиции через опционные стратегии", — рассказал Роберт Ли.
Что делать начинающим инвесторам
Эксперт дал рекомендацию для новичков — разделить портфель на несколько частей:
- структурные инструменты ETF или ETN (45-50%);
- интересные акции, не учтенные в купленные фонды (10-15%);
- до 30% резерв для хеджирования (покупка put, продажа call и т.п.);
- до 20% на высокорисковые сделки.
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