Куда вкладывать деньги частным инвесторам: советы экспертов

Любому инвестору перед вложениями нужно определиться с целью инвестиций и со своим начинающим капиталом.

Такой совет дал Михаил Ритчер, сооснователь M. Ritcher & Partner, Wotan, во время онлайн-вебинара «FinUpDate Выпуск 16. Куда инвестировать и не инвестировать в 2021 году»

По его словам, если цель инвестора — нарастить капитал и выйти на определенный пассивный доход с капитала, в таком случае нужно вкладываться в акции роста.

«Это могут быть вложения в технологические компании, молодые компании, а незначительную часть капитала (до 5%) можно инвестировать в криптовалюту и IPO,» — рассказал Ритчер.

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Также эксперт советует: если ваш капитал до 10 тыс. долларов и ваш возраст 25−30 лет, нужно инвестировать в более рисковые активы. Как только капитал начинает расти больше (50 тыс. — 100 тыс. долларов), его нужно разбавлять — облигациями, золотом, сырьевыми материалами. Потому что при инвестициях сугубо в акции фондовых индексов, среднегодовая доходность там составляет 9−10%.

Финансист, основатель First Kyiv Investment club Иван Компан считает, что частным инвесторам стоит в первую очередь обращать внимание на S&P 500.

«Для широкого круга частных инвесторов я могу дать одну рекомендацию — обратите внимание на S&P 500, купите ETF (Exchange Traded Fund), который привязан к нему, и вкладывайтесь в него только частями. Не все сразу и постепенно — разделите ту сумму, которую вы хотите инвестировать, и постепенно вкладывайте. Я думаю, результат будет самым лучшим в таком случае. Потому что если мы говорим о росте рынка, то только один из четырех профессиональных финансовых менеджеров в состоянии побить среднее значение, которым и является S&P 500», — рассказал эксперт.

Кроме того, Компан отмечает, что также можно делать ставки и на технологические компании. Однако проблемой тут может стать тот факт, что неизвестно, какие из тех компаний, которые недавно вышли на рынок, «переживут» следующие 5 лет. Поэтому с технологическим сектором в плане инвестиций лучше быть очень осторожными.

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