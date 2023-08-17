Инвестиции в Украине защитят от военных рисков — детали законопроекта — Finance.ua
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Инвестиции в Украине защитят от военных рисков — детали законопроекта

Казна и Политика
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Инвестиции в Украине защитят от военных рисков — детали законопроекта
Инвестиции в Украине защитят от военных рисков — детали законопроекта
Инвестиции в Украине будут страховать от военных рисков. Это, в частности, позволит создать условия, в которых возможны масштабные вложения в восстановление Украины.
Соответствующий законопроект № 9015 рекомендовал принять во втором чтении Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, сообщил председатель комитета нардеп Даниил Гетманцев («Слуга народа»).
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности».
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В частности, предлагается устранить пробелы, которые ограничивают возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством, в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления.
«Это важный законопроект о страховании инвестиций в Украине от военных рисков был разработан с целью создания условий для масштабирования инвестиций в Украине во время военных действий и послевоенного восстановления», — отметил Гетманцев.
По его словам, инициатива предусматривает:
  • поддержку экономической деятельности в Украине;
  • усиление промышленного (в том числе оборонно-промышленного) сектора;
  • создание новых рабочих мест;
  • наполнение бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов, что приведет к усилению сил обороны Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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