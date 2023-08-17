Инвестиции в Украине защитят от военных рисков — детали законопроекта Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Инвестиции в Украине защитят от военных рисков — детали законопроекта

Инвестиции в Украине будут страховать от военных рисков. Это, в частности, позволит создать условия, в которых возможны масштабные вложения в восстановление Украины.

Соответствующий законопроект № 9015 рекомендовал принять во втором чтении Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, сообщил председатель комитета нардеп Даниил Гетманцев («Слуга народа»).

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности».

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В частности, предлагается устранить пробелы, которые ограничивают возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством, в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

«Это важный законопроект о страховании инвестиций в Украине от военных рисков был разработан с целью создания условий для масштабирования инвестиций в Украине во время военных действий и послевоенного восстановления», — отметил Гетманцев.

По его словам, инициатива предусматривает:

поддержку экономической деятельности в Украине;

усиление промышленного (в том числе оборонно-промышленного) сектора;

создание новых рабочих мест;

наполнение бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов, что приведет к усилению сил обороны Украины.

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Обозреватель По материалам:

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