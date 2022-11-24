Интернет-трафик в Украине упал до 35% от обычного уровня из-за российских ударов — NetBlocks — Finance.ua
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Интернет-трафик в Украине упал до 35% от обычного уровня из-за российских ударов — NetBlocks

Финтех и Карты
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Интернет-трафик в Украине упал до 35% от обычного уровня из-за российских ударов — NetBlocks
Интернет-трафик в Украине упал до 35% от обычного уровня из-за российских ударов — NetBlocks
Компания NetBlocks, отслеживающая кибербезопасность и связь во всем мире, отмечает, что 23 ноября Украина «переживает серьезные сбои в Интернете» после второго шквала целенаправленных ракетных атак рф за неделю.
Об этом NetBlocks сообщает в Twitter .
Украина находится в эпицентре блекаута в национальном масштабе, что оказывает большое влияние на доступ к Интернету.
Оперативные показатели показывают, что национальное подключение сейчас «составляет 35% от предыдущего уровня после второго шквала целенаправленных ракетных атак рф за неделю».
Так, самые большие проблемы с доступом в Интернет в Полтавской области, где трафик составляет всего 7% от привычного уровня. Кроме того, сложная ситуация также наблюдается в Черкасской и Николаевской областях (8%), Одессе (12%), Житомире (13%) и других областях.
В то же время ракетная атака на энергетическую инфраструктуру Украины также оказала международное влияние на Молдову.
Текущие данные сети показывают значительные одновременные перебои в соединении, совпадающие с наблюдавшимися во время ракетного обстрела 15 числа.
По материалам:
noworries
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