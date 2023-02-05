Intel сокращает зарплаты сотрудникам и руководителям — Finance.ua

Intel сокращает зарплаты сотрудникам и руководителям Сегодня 02:27 — Личные финансы

Intel сокращает зарплаты сотрудникам и руководителям

Корпорация Intel значительно сократила зарплаты сотрудников и руководителей — через неделю после того, как компания опубликовала более низкий, чем ожидалось, прогноз продаж, вызванный спадом на рынке персональных компьютеров.

Об этом пишет Reuters.

Сокращения составят от 5% базовой заработной платы для сотрудников среднего звена до 25% для генерального директора Пета Хелсингера, в то время как почасовая заработная плата работников компании не будет сокращена, рассказали источники агентства.

Спикер Intel Эдди Берр заявила, что «изменения призваны более существенно повлиять на наш руководящий состав и помогут поддержать инвестиции и общую рабочую силу».

На прошлой неделе Intel заявила, что ее прибыль падает, поскольку рынок ПК охлаждается после нескольких лет роста во время пандемии.

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Хелсингер также признал, что Intel «споткнулась» и лишилась доли рынка в пользу таких конкурентов, как Advanced Micro Devices Inc., которая сообщила о квартальных продажах, превысивших ожидания Уолл-стрит.

Источник, знакомый с сокращением зарплат в Intel, сообщил, что в придачу к 5% сокращению для сотрудников среднего звена работники уровня вице-президента увидят 10% сокращения, а топ-менеджеры компании, кроме генерального директора, получат 15% сокращения.

По словам собеседника, компания также снизила свою пенсионную программу 401(k) с 5 до 2,5% и приостановила повышение за особые заслуги и ежеквартальные премии по результатам работы.

Ежегодные бонусы по результатам деятельности, базирующиеся на общих финансовых показателях Intel, останутся, но эти бонусы были меньше в последние годы, поскольку компания потеряла позиции перед конкурентами, добавил собеседник.

Економічна Правда По материалам:

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