Intel тайно вернула поддержку для россиян — Finance.ua

Intel тайно вернула поддержку для россиян
Компания Intel вернула пользователям из россии и беларуси возможность загружать драйверы в рамках гарантийных обязательств.
Об этом пишут профильные российские медиа.
Компания объявила о выходе с российского рынка в апреле 2022 года — после вторжения россии в Украину.
В январе 2023 года ряд профильных российских медиа написал о том, что компания частично возобновила поддержку для пользователей в рф. Так, пользователям из россии, в частности, доступны обновления драйверов.
Ранее получить доступ к разделу загрузки полупроводникового гиганта американского софта можно было только через VPN.
Как пишет англоязычный сайт Wccftech, в Intel заявили, что доступ к ресурсам, отвечающим потребностям в обновлении драйверов, вроде центра загрузки Intel и Intel Download Support Assistant является частью гарантийных обязательств.
«Intel продолжает соблюдать все применимые экспортные правила и санкции в странах, в которых работает. Это включает в себя соблюдение санкций и применение мер экспортного контроля против россии и беларуси, введенных США и их союзниками», — заявили в компании.
Доступ к ПО Intel из россии и беларуси фактически возможен только по прямой ссылке. Зайти на остальные страницы сайта по-прежнему нельзя.
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