Иностранные активы Египта остаются на положительном уровне второй месяц подряд — Finance.ua
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Иностранные активы Египта остаются на положительном уровне второй месяц подряд

Мир
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Иностранные активы Египта остаются на положительном уровне второй месяц подряд
Иностранные активы Египта остаются на положительном уровне второй месяц подряд
Чистые иностранные активы Египта оставались положительными второй месяц подряд в июне. Они были глубоко отрицательными в течение двух лет.
Об этом свидетельствуют данные центрального банка, передает Reuters.
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Египет использует свои чистые иностранные активы, включающие активы как в центральном банке, так и в коммерческих банках, для поддержки своей валюты, по меньшей мере, с сентября 2021 года.
С февраля 2022 г. иностранные активы стали отрицательными, но в феврале 2024 г. правительство увеличило свои финансы, продав права на разработку Рас-эль-Хекма на побережье Средиземного моря за 35 миллиардов долларов, а в марте подписав с Международным валютным фондом пакет финансовой поддержки на сумму 8 млрд дол.
Египет также резко девальвировал свою валюту, что повлекло за собой поток портфельных инвестиций и денежных переводов от гастарбайтеров из-за границы.
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В июне иностранные активы коммерческих банков сократились, но выросли в центральном банке, в то время как иностранные обязательства выросли как в коммерческих банках, так и в центральном банке.
Чистые иностранные активы снизились до 626,6 млрд фунтов египетских фунтов в июне этого года с 676,4 млрд фунтов в конце мая.
По материалам:
Економічна Правда
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