Иностранные активы Египта остаются на положительном уровне второй месяц подряд — Finance.ua

Иностранные активы Египта остаются на положительном уровне второй месяц подряд Сегодня 23:12 — Мир

Иностранные активы Египта остаются на положительном уровне второй месяц подряд

Чистые иностранные активы Египта оставались положительными второй месяц подряд в июне. Они были глубоко отрицательными в течение двух лет.

Об этом свидетельствуют данные центрального банка, передает Reuters.

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Египет использует свои чистые иностранные активы, включающие активы как в центральном банке, так и в коммерческих банках, для поддержки своей валюты, по меньшей мере, с сентября 2021 года.

С февраля 2022 г. иностранные активы стали отрицательными, но в феврале 2024 г. правительство увеличило свои финансы, продав права на разработку Рас-эль-Хекма на побережье Средиземного моря за 35 миллиардов долларов, а в марте подписав с Международным валютным фондом пакет финансовой поддержки на сумму 8 млрд дол.

Египет также резко девальвировал свою валюту, что повлекло за собой поток портфельных инвестиций и денежных переводов от гастарбайтеров из-за границы.

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В июне иностранные активы коммерческих банков сократились, но выросли в центральном банке, в то время как иностранные обязательства выросли как в коммерческих банках, так и в центральном банке.

Чистые иностранные активы снизились до 626,6 млрд фунтов египетских фунтов в июне этого года с 676,4 млрд фунтов в конце мая.

Економічна Правда По материалам:

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