Египет ищет альтернативу зерну из рф: хотят закупить пшеницу в Казахстане — Finance.ua
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Египет ищет альтернативу зерну из рф: хотят закупить пшеницу в Казахстане

Аграрный рынок
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Египет ищет альтернативу зерну из рф: хотят закупить пшеницу в Казахстане
Египет ищет альтернативу зерну из рф: хотят закупить пшеницу в Казахстане
В Египте ищут дешевую альтернативу зерну из россии, которая поставляет пшеницу в Египет с прошлого года.
Об этом сообщает Reuters.
Египет является крупнейшим покупателем пшеницы во всем мире, который пытается снизить свои расходы на импорт, поскольку борется с дефицитом иностранной валюты, что заставило его отложить платежи за пшеницу.
По данным Reuters, переговоры по кредитному соглашению по закупкам пшеницы у Казахстана находятся на начальной стадии. Также ведутся переговоры о цене и количестве пшеницы.
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В частности, Главное управление по поставкам товаров (GASC) ведет переговоры о цене, которая может быть ниже неофициальной минимальной цены, установленной российским правительством, которая, как считают, была установлена ​​на тендере на уровне 270 долларов США за метрическую тонну.
В свою очередь Министерство сельского хозяйства россии недавно воспрепятствовало частной продаже 480 000 тонн российской пшеницы в Египет, видимо, потому, что она была продана ниже минимальной цены, сообщили трейдеры Reuters.
Пшеница теперь будет поставляться из других стран, таких как Франция и Болгария, добавили они.
По материалам:
УНН
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