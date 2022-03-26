ING Bank откажется от всех новых бизнес-контактов с российскими или белорусскими компаниями — Finance.ua

ING Bank откажется от всех новых бизнес-контактов с российскими или белорусскими компаниями
Сегодня 10:44 — Фондовый рынок
Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Bank приняла решение отказаться от каких-либо новых бизнес-контактов с любыми российскими или белорусскими компаниями по всему миру.
По их сообщению, нидерландское финучреждение уведомило об этом соответствующим письмом в ответ на обращение Национального банка.
Напомним, ранее в НБУ рассказали, в каких странах украинцы уже могут обменять наличную гривну на иностранную валюту.
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